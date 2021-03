På mandag kommer der igen liv i de gule bygninger på Den Rytmiske Højskole ved Vig, hvor forstander Lars Gjerlufsen er åben overfor at køre selvtest efter påske. Foto: Stefan Andreasen

En højskole åbner for selvtest - en anden siger foreløbig nej tak

Odsherred - 10. marts 2021 kl. 06:30 Af Stefan Andreasen

Når forårsholdene mandag den 15. marts ankommer til Vallekilde Højskole og Den Rytmiske Højskole i Odsherred - med ni ugers corona-forsinkelse - bliver de mødt med et krav om to ugentlige test.

Åbningen kommer efter al sandsynlighed til at køre efter den norske model, hvor alle elever betragtes som værende i én stor boble, og derfor skal de testes to gange om ugen. Det gælder også lærerne, der dog må forlade højskolens område og køre hjem.

For at kunne efterkomme kravet om to ugentlige test af alle 90 elever plus personale vil forstander Lars Gjerlufsen tage en ny metode i brug.

- Efter påske er det planen, at vi selv skal i gang med at stå for testning efter det, man kalder, superviseret selvtest, siger Lars Gjerlufsen.

- Region Sjælland sørger for, at vi får oplært nogle, som skal stå for at teste alle to gange om ugen. Vi ved endnu ikke, hvem det bliver, og hvordan det kommer til at køre med indrapportering, men det finder vi ud af, siger forstanderen.

Inden påske bliver elever og personale testet to gange om ugen på kvikteststedet i Odsherred Musikskole i Asnæs.

På Vallekilde Højskole er forstander Torben Smidt Hansen ikke umiddelbart tilhænger af selvtest, som Den Rytmiske Højskole vil køre.

- På det område har jeg lidt ærefrygt, også fordi det indbefatter, at man skal være indrapporteringssted. Men - hvis retningslinjerne foreskriver, at vi selv skal stå for det, må vi jo gøre det, siger forstanderen.

Vallekilde Højskoles 145 elever og personale skal to gange ugentligt testes på det nye kviktestcenter i Vallekilde-Hørve Idræts- & Kulturcenter tæt ved højskolen.