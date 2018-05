En hjertegave til genboen

Da Jan tidligere på året så en konkurrence på Facebook, hvor præmien var en hjertestarter, tænkte han straks på Røde Kors butikken, hvor nogen i slutningen af 2017 havde fjernet hjertestarteren fra sin plads på gavlen ud mod Peterspladsen. Hvad han nok ikke havde tænkt var, at han ville vinde den, men det gjorde han, og forleden kunne han så overrække en splinterny hjertestarter til formanden for Røde Kors i Trundholm, Henning Skov Hansen.

- Det er fantastisk, at vi nu takket være Jans gavmildhed og omtanke atter har en hjertestarter. Vi er altid meget taknemmelige og glade, når nogen på den måde tænker på Røde Kors, lyder det fra formanden. Og tilføjer: De penge, vi ellers skulle have brugt til at købe en ny hjertestarter for, kan vi nu bruge på at hjælpe andre.