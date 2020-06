En hed halvmarathon nummer 100

Den røde løber var rullet ud på gårdspladsen på Næsholm 10 i Asnæs, som var målområde da Løbe- og motionsklub Asnæs lørdag markerede medlem Henrik Larsens halvmarathon nummer 100. Han er den anden løber i klubbens historie, som har fået den eftertragtede 100-halvmarathon-medalje. Samtidig kunne han også hænge et foto af sig selv om halsen. I dagens anledning var alle medaljer et billede af Henrik Larsen - og der var medaljer til alle 34 løbere. Nogen snuppede en hel marathon fra morgenstuden. En del løb halvmarathon, og der var også nogen, som løb syv kilometer. I dagens sommervarme var det en udfordring for alle, at løbe på den flade og skyggefri Lammefjord.