Èn havn havde en skidt sommer, mens to andre jublede

Havnefogeden skriver i en orientering til havnerådet, at der fortsat ikke er bevilget penge til et nyt offentligt toilet på Odden havn, og at han anser det som en stor udfordring i forhold til de mange landliggere i området, og samtidig slår han fast, at Odden havns generelle stand er meget dårlig, og at der derfor vil være et aktuelt fokus på renovering og udskiftning af havneanlæg.