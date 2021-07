En forlængst glemt brønd årsag til trafikbøvl ved færgeleje

De seneste dage har trafikken til og fra færgelejet på Sjællands Odde været udfordret af et midlertidigt autoværn, der skærmede for et slaghul i vejen. Mens to Falck-folk blev sendt ud for at guide trafikken mandag, kløede Vejdirektoratet sig i nakken, da de under asfalten fandt en brønd.