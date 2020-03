En flok yderst aktive ældre

Det hører nok til sjældenhederne, at foreninger baseret på frivillige hænder kan mønstre et fremmøde på 188 medlemmer til den årlige generalforsamling. Ikke desto mindre var det en realitet, da Ældreforeningen Dragsholm torsdag aften havde fyldt Asnæs forsamlingshus op med medlemmer til den årlige generalforsamling med smørebrød. En af aftenens nyheder var, at foreningen ikke længere hedder Ældreforeningen Dragsholm, men »Dragsholm Aktive Ældre«.

Ældresagens distrikt 8, som Dragsholm-afdelingen hører under, har oprettet et sundhedsudvalg.

- Vores gymnastikhold og Tai Chi-hold har plaget os om, at få en opvisning. Så nu gør vi det den 18. april. Det er nyt, at vi gør det på en lørdag. Tidligere har det været fredage, men her er gymnasiernes børn og børnebørn på arbejde i skole. Jeg har også givet dem en seddel med hjem, og foreslået, at de kunne invitere deres forældre, men jeg ved ikke helt, hvad det vil resultere i, sagde den muntre gymnastikinstruktør til sit begejstrede publikum og lovede højt og helligt en opvisning, som man aldrig har set mage til.