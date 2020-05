Højbygård i Højby skal nu igen sættes til salg, præcis som byrådet besluttede i 2016. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: En fire år lang rejse mod til-salg skilt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En fire år lang rejse mod til-salg skilt

Odsherred - 05. maj 2020 kl. 09:16 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til-salg skiltene har været planlagt længe, faktisk siden 19.januar 2016, hvor byrådet i Odsherred Kommune besluttede at sætte Højbygård, i Højby, til salg når Borren idræts- og kulturcenter stod klar.

Et halvt år før Borren stod klar forsøgte Venstre at spænde ben for salgsplanerne i byrådet, for der er adskillige foreninger, som bruger en sidebygning med stor begejstring. Men da kun Odsherredslisten bakkede op, var der inet at gøre. Højbygård skulle sælges.

I august 2018 blev Borren indviet, men Højbygård blev ikke solgt, end ikke sat til salg, for nu var der nye planer for det slidte hus.

Bygningerne kunne bruges til det super værested for socialpsykiatrien som konstitueringspartierne havde besluttet som afløsning af de nuværende tre væresteder.

Det kom heller ikke til at ske, for der manglede penge til at gøre huset anvendeligt, så nu er Højbygård på vej tilbage på til-salg listen, og i en skriftlig præsentation om kommunens bygningsmasse, skriver embedsmændene blandt andet om Højbygård til de politiske udvalg, at,

»Ejendommen skulle oprindelig sælges, men pga. samling af væresteder, blev dette annulleret. Nu er situationen, at ejendommen i princippet står tom, men til daglig benyttes af musikskolen, da der er ledig kapacitet. Der ud over er der problematikken med foreningerne. Der foreslås, at ejendommen annonceres til salg. Der kan skabes en løsning vedrørende en klausul om foreningernes brug af den bygning de pt. benytter, eller alternativt at foreningerne orienteres om at bygningen skal rømmes senest 2 år efter et salg.«