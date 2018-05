Se billedserie Rene B. Rasmussens passion for whisky har bl.a. meget andet gjort ham til Ambassadors of Single Malt, med eksamen og diplom. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: En festlig teskefuld af livets vand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En festlig teskefuld af livets vand

Odsherred - 16. maj 2018 kl. 07:01 Af Henrik Uhre-Prahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Whiskyelskere skal sammen kunne smage ædel og kostbar whisky som man kun sjældent får mulighed for som enkeltperson.«

Det er formålet for Odsherred Whiskylaug - og ideen har slået an, for nu kan lavet fejre sin 10 års fødselsdag. Det sker ved en sammenkomst på Dragsholm Slot 18. juni.

Lavet har ca. 65 medlemmer, som mødes fire gange årligt - typisk i Kulturhuset Aksen i Asnæs. Men til fødselsdagsfesten er der også plads til interesserede gæster, fortæller primus motor og formand gennem alle årene, Rene B. Rasmussen, uddeler i SuperBrugsen i Vig.

Hans passion for whisky begyndte for godt 10 år siden efter et møde med en af whiskyindustriens legender, Jim McEwan fra Bruichladdich. Herefter gik interessen videre med flere besøg i Skotland, til både øerne og højlandet og både privat og med flere grupper som rejseleder.

- Så galt kan det gå når man virkelig går op i en hobby og passion, siger René ofte.

Siden har han flere gange været i Skotland - og et af højdepunkter var Bruichladdich Whisky Academy i september 2008, som gav ham ret til at kalde sig Ambassadors of Single Malt, med eksamen og diplom.

Bowmore

Til festen på Dragsholm har han fremskaffet yderst sjælden - og kostbare - udgaver af whisky fra Bowmore Destilleriet i Skotland. Det er et af de berømte whiskyhuse der siden 1779 har destilleret ved bredden af Loch Indaal - ved en fjord-åbning der udmunder i Atlanterhavet. Destilleriets beliggenhed ved havet spiller en stor rolle i udformningen af Bowmores Whisky karakter: mens fadene står og lagre i Bowmores No. 1 Vault, indånder de den friske havsaltsluft.

Med til festen har Rene B. Rasmussen således fire flasker i den dyre ende - så dyre, at der kun bliver en teskefuld at smage for den enkelte gæst.

- Men det er også en oplevelse ud over det sædvanlige, forsikrer formanden - der også har andre og flere flasker med af Bowmores whiskyer.