En drøm om grøn strøm

Foreningen bag Søllerødlejren på Gniben på Sj. Odde er i fuld sving med at gøre den store, gamle lejrskole klar til genåbning og sommergæster. Adskillige frivillige er at finde i bygningen - der kan huse op til 70 gæster til overnatning - da dagens Odden-udsendte kigger forbi.

- Der er sat nye lamper op, badeværelserne er blevet ordnet, der er sat varmepumper op i pejsestuen og i sovesalen, og vi har malet og - ja, jeg kan snart ikke huske det hele, siger Carsten Christoffersen med et smil.

Og selv om foreningen har mange, gode kræfter, og Carsten Christoffersen sågar har hentet sin bror Peter ind fra København, kunne han godt ønske sig, at der kom flere til.

- Men sådan har de fleste foreningen det jo nok. Man kan altid lige bruge et par hænder mere, konstaterer han.

Han kunne især bruge hjælp til taget, som står for at skulle skiftes ud.

- Det kommer nok til at koste omkring 1,2 mio. kr. og min drøm er, der kommer solceller på, så vi kan leve af grøn strøm. Derfor kunne vi da godt ønske os, der kom en, som har forstand på at søge fondspenge og den slags, siger han.

Man kan blandt andet kontakte foreningen via Facebook, hvis man skulle have lyst til at være med.