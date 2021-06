Se billedserie Musiker Martin Keller pustede verdens op inden han præsenterede sin Verdensmålssang, Foto: Anders Ole Olsen.

En dag med kultur, kunst og verdensmål

Odsherred - 27. juni 2021 kl. 22:18 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Kunstnerkollektivet 8B i Unnerud stod bag søndagens omfattende verdensmålsdag i Anneberg Kulturpark. Planen er, at der skal opstilles 17 verdensmålsskulpturer i parken, som alle skal repræsentere de 17 verdensmål. Journalist Mikkel Frey Damgaard styrede dagens åbningsdebat med rektor for Det Kongelige Akademi i København, arkitekt Lene Dammand Lund, forkvinde for SDG Collaboration ved Syddansk Universtet, Lykke Margot Ricard og Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S). På spørgsmålet om hvordan man i en kommune som Odsherred forholder sig til de 17 verdensmpl, sagde Thomas Adelskov, at man som kommune var nødt til at forholde sig til de enkelte mål.

- Det der er et problem i Kina er ikke nædvendigvis et problem i Odsherred. Vi behøver ikke engang gå så langt, som til Kina, før der er en forskel. Her i Odsherred har vi problemer med unge og uddannelse. Problemer, som ikke spiller den samme rolle i en kommune som Hørsholm, sagde Thomas Adelskov.

Han skævede forsigtigt til publikumsrækkerne, hvor godt 50 forskere fra hele landet sad bænket.

- Jeg undskylder, hvis nogen er jer kommer fra Hørsholm, men jeg tror ikke I har de samme udfordringer med at få de unge uddannet, som vi har her, sagde borgmesteren.

Det var første gang Lærkehus blev benyttet som en del af Anneberg Kulturpark.

- Det er en fantastisk bygning, som er velegnet til et arrangement som en verdensmålsdag. Dagen viser, at vi har en holdning til verden her på stedet. Vi er ikke bare et Comwell center, sagde Gitte Clausen som står bag Anneberg Kulturpark.