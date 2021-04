Keld Rødvig var i 27 år en særdeles skattet medarbejder på Den Rytmiske Højskole, men en forkert ansættelseskontgrakt har kostet ham dyrt i ikke udbetalt pension. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

En brøkdel af Kelds forsvundne pension kommer retur

Odsherred - 24. april 2021 kl. 14:58 Af Martin Hoffmann Kønig

Den 10.december 2018 holdt Keld Rødvig afskedsreception på Den Rytmiske Højskole, i Jyderup.

I 27 år havde han været en skattet medarbejder, der var gået fra at arbejde som pedel til at være en gennemgående lærerkraft for skolens elever, og ved afskedsreceptionen blev han beskrevet som lidt af en legende på skolen.

Problemet var bare, at hans ansættelseskontrakt ikke fulgte med de udvidede arbejdsfunktioner, og derfor kunne han alene få en pension, der svarede til skalatrin 16, som en pedel kan få, og ikke skalatrin 39, som hans reelle arbejdsfunktioner var til.

Udbetaling Danmark har ikke været til at hugge og stikke i i sagen, og heller ikke folketingspolitikeres forsøg på hjælp, gav en løsning.

Får lidt tilbage I en skrivelse fra Udbetaling Danmark til Den Rytmiske Skole, står der blandt andet, at: »Pensionsordningen burde have været opmærksom på, at der var uoverensstemmelser mellem indbetalingerne, det registrerede skalatrin og medlemssagen. Det forhold at kontrollen ikke har været foretaget, medfører dog ikke at skolen dermed har kunne forholde sig passivt. Indbetalingerne skete fra skolen og skolen burde have været bekendt med , at de ikke havde underrettet pensionsordningen om ændringerne i Keld Rødvigs ansættelsesforhold.«

Keld Rødvig har klaget til alle relevante instanser, men intet har hjulpet, og senest har højskolens advokat forsøgt at få Udbetaling Danmark til at betale de for meget indbetalte pensionspenge tilbage til skolen, som så havde til hensigt at kompensere Keld Rødvigs tab.

Også dette mislykkedes, i hvert fald delvist, for Udbetaling Danmark slår fast, at nok er der penge at betale tilbage, men kun for 2,5 år, resten af kravet er forældet.

Alligevel ser sagen ud til nu at være afsluttet, og Keld Rødvig får pensionspenge tilbage, men kun en brøkdel af hvad han har haft krav på.

»Vi har fået svar på vores anmodning om at få tilbagebetalt de penge som staten uretmæssigt har modtaget. De har valgt at tilbagebnetale for de sidste 2,5 år af indbetalingerne og beholde resten. Keld(Rødvig, red.) har i henhold til ansættelsesbekendtgørelsen gjort krav mod højskolen om tilbagebetaling fem år tilbage, og det har vi straks imødekommet. Jeg tror ikke der sker mere i sagen herfra, siger Lars Gjerlufsen, der er forstander på Den Rytmiske Højskole.