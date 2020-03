Præst Annette Berg har tidsindstillet kirkeklokkerne i Vig Kirke, så de ringer hver dag kl. 12 under coronakrisen. Foto: Hans Jørgen Johansen

En bøn for verden: Klokkerne ringer kl. 12 i Vig

Odsherred - 21. marts 2020 kl. 08:50 Af Marianne Nielsen

Under coronakrisen vil kirkeklokkerne ringe helt ekstraordinært i fem minutter hver dag klokken 12. Det sker for at minde om enhed og samhørighed, skriver præst i Vig Annette Berg i et opslag på facebook.

- Vi skal være synlige og hørbare, selvom vores kirker er lukkede. Minutterne med klokkeringning er tænkt som en velsignelse fra højeste sted, og et øjeblik for hver enkelt af os til at stoppe op i besindelse, bøn, fordybelse«, fortæller præsten.

Det er ganske særligt, at kirkeklokker ringer, når der ikke er tale om morgen- og aftenringning og kirkelige handlinger.

I onsdags, hvor klokkerne ringede første gang, skete det spontant i kølvandet på statsministerens nedlukning af landet, og dermed også kirkerne.

- Efter statsministerens og dronningens tale tirsdag aften, var vi nok alle påvirkede af situationen, og det fik mig til at reagere, og så gjorde jeg det, og ingen af os tænkte på reglerne for ringning, fortæller Annette Berg, der nu fået biskoppens velsignelse.

- Han skriver at mennesker har brug for at tilgå kirkens nærvær på en ny måde og vores tilstedeværelse skal ikke gemmes bag en masse klik på hjemmesiden, fortæller Annette Berg om svaret fra biskoppen.

Ringningen kan kun lade sig gøre, fordi Vig Kirke har automatisks klokkeringning, der kan tidsindstilles, så ingen ansatte involveres, da de er sendt hjem.

Kirkeklokkerne har fire funktioner: At opfordre til bøn, kommunikation, markering af højtids- og festdage samt advarsel.