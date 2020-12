En af landets mest succesrige efterskoler får ny forstander til februar

En af landets mest ambitiøse efterskoler ligger i Fårevejle, Odsherreds Efterskole, og de skal have ny forstander, og at tyde efter stillingsopslaget, så sigter de efter en forstander, der kan holde skolen internationalt førende.

Efterskolen lider ikke under elevmangel. Tværtimod har de allerede fuldt booket til skoleåret 2021/2022 med 165 elever, og angiveligt har de venteliste til årene efter, så den nye skoleleder skal i stedet opfylde skolebestyrelsens lidet beskedne drøm om, at

: »Gøre det til det bedste sted i verden, hvor vi i et unikt fællesskab former, inspirerer og udruster den nye generation af unge, som kommer til at forme fremtiden,« som der blandt andet står i stillingsopslaget.

»Der er rigtig god interesse for stillingen fra et bredt og yderst kvalificeret felt, men jeg ønsker ikke at oplyse om antallet af ansøgere mens ansættelsesprocessen pågår over de næste to uger,« siger han.