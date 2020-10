Se billedserie Det imponerende destilleri med kobbertårnene var oprindeligt manuelt betjent og med et whiskytårn er der tænkt på fremtiden. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

En af landets dyreste vodkaer er fra Lammefjorden

Odsherred - 18. oktober 2020

Det hele startede for fem år siden som et hobbyprojekt for Kasper Jacobsen, Aage Lohmann og Jens Læssøe.

De er henholdsvis maskinmester, selvstændig landmand og selvstændig med en VVS-forretning.

De er alle i begyndelsen af fyrrerne og går op i destilleriet med liv og sjæl.

Det var der da heller ingen tvivl om, da Kasper Jacobsen, der bor på gården i Bjergesø, hvor destilleriet har plads i en af længerne, lørdag viste rundt og ikke mindst fortalte om Lammefjordens Destilleri.

2020 er et særligt år for destilleriet, for ikke alene er det fem års fødselsdag, men de tre er barslet med en længe ventet vodka, som er blevet forfinet til det ypperligste.

- Det her er en vodka, som man kan drikke rent, i modsætning til al den vodka, der bliver blandet og drukket herhjemme.

Og det lille sluttede selskab ved rundvisningen fik lov til at smage et enkelt glas af de dyre dråber.

- Det er en af Danmarks dyreste vodkaer, men så er den til gengæld håndlavet kvalitet fra start til slut, fortale Kasper Jacobsen.

Han var ikke bleg for at fortælle om de mange problemer de tre vodka-producenter har haft under vejs mod vodkaen, der endelig kom på flasker og klar til salg i maj måned i år.

- I starten havde vi problemer med at kartoflerne var vor store, så de blot blev kogn, og ikke blev til en masse, som vi kunne arbejde videre med i gæringen, fortalte Kasper Jacobsen og tilføjede, så var der ikke andet for, end at starte forfra. Rense kedlen og finde på noget nyt.

Det blev så en kværn, der ikke alene findelte kartoffel resterne, men samtidig rev dem til massen blev tilpas til produktionen.

Gæsterne kunne høre boblerne fra tanken, men nu er det ikke kartoflerne der er i den store gæringstank.

Det er æbler, som de tre eksperimenterer med. Og hvem ved en dag kommer der måske whisky fra lammefjorden. Tårnene i destilleriet er lavet, så man også kan lave whisky på dem.