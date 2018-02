En ægte lokal øl fra Nykøbing

Først nu vurderer ejerne - Jens Ole Pedersen og Jimmi Stegmann Ørsø - at det hele er faldet så meget på plads, at man kunne invitere familie, venner og forretningsforbindelser til en reception.

- Vi har virkelig fået en fantastisk modtagelse i Nykøbing. Vi mærker, at folk er glade for, at her er et lokalt bryggeri, som rent faktisk også producerer øllet lokalt, supplerede Jimmi Stegmann Ørsø, som håber, at bryggeriet med tiden når op på 10 ansatte.