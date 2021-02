Embedsmændene er klar med godkendelse, men politikerne vil holde fast i lågesagen

Lågen er lovliggjort, men låsen er genstand for sagsbehandling, og de kommunale embedsmænd har tidligere været ganske klare i mælet, for sagen er ren jura, og bekommer ikke medlemmerne af byrådet at blande sig i.

I den kommende tid skal en række sommerhusejere høres i sagen, men den kommunale forvaltning skriver til miljø- og klimaudvalget, mok, at: »På baggrund af den viden administrationen har om sagen nu, er der meget der taler for at tillade, at lågen kan låses med det vilkår, at der udveleveres nøgler til alle dem som har ret til at færdes på vejen.......Administrationen er blevet oplyst, at de som har vejret har fået udleveret en nøgle, men uenigheden handler ikke om dem som har vejret, men dem som ønsker at kunne færdes på vejen. Der kan måske komme yderligere oplysninger om dette i en partshøring.«