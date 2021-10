Se billedserie Venstres gruppeformand i byrådet, Niels Nicolaisen, byder sin partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, velkommen til Hørve. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ellemann hørte om erhvervssucceser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ellemann hørte om erhvervssucceser

Odsherred - 12. oktober 2021 kl. 20:38 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Venstre-medlemmer og medlemmer af Hørve Erhvervsforening var tirsdag inviteret til et møde med Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i Fisken - den bygning, som tidligere rummede Lykkeberg Sild.

Her fik Venstre-formanden nogle beretninger om det lokale erhvervsliv. Venstres gruppeformand i byrådet, Niels Nicolaisen, bød velkommen og ærgrede sig indledningsvis over, at ikke flere bosætter sig i Odsherred. Han håbede også, at Odsherred bliver tilgodeset, når der næste gang skal flyttes statslige arbejdspladser ud ad København. Niels Nicolaisen takkede desuden sin formand for, at Venstre er med i det store forlig om den grønne omstilling af landbruget.

- I havde is i maven, og det skal I have tak for, sagde Niels Nicolaisen.

Herefter fortalte tre virksomhedsejere om deres udfordringer og succeser. Bjarne Becker, BB Service, gav en orientering om Fisken, hvor der i dag er 13 virksomheder tilknyttet.

- Vi ønskede at sikre os, at bygningerne ikke bare ville forfalde, efter at Lykkeberg Sild flyttede. Nu er der flere ansatte, end da Lykkeberg var her, sagde Bjarne Becker.

Per Skou Larsen, Venstre-kandidat og ejer af Odsherred Have & Anlæg, fortalte, hvordan han pludselig kom i klemme på grund af en manglende erhvervsregistrering på sin grund. Men Venstre fik sagen til behandling i byrådet, hvor et flertal stemte for en lokalplan, der nu er under udarbejdelse. Og derved slipper Per Skou Larsen for at flytte sin virksomhed ud af kommunen.

Claus Marcussen, Dansk Tang, berettede om sit erhvervseventyr, som i dag beskæftiger syv personer og er til gavn for klimaet. Men komplicerede og uigennemskuelige regler betyder, at der er en risiko for, at virksomheden en dag må flytte til Norge eller Sverige.

Der blev også lejlighed til at stille spørgsmål til Jakob Ellemann-Jensen, og her kan man blandt andet ind på boligsituationen i København, sundhedspolitikken og mink-aflivningen.

-Det er dejligt at opleve dette iværksætteri, Det har været rart at møde driftige typer, som tager fat på at gøre noget ved situationen, når en fabrik lukker, sagde partiformanden til Nordvestnyt, og han gav følgende råd til V-kandidaterne.

- Sørg for at få søvn og noget at spise. Jeg tabte selv syv kilo i min første valgkamp. Det var ikke sundt. Og så skal kandidaterne huske at pleje deres familier, for det er dem, som skal holdem oppe, og det er familierne, som trækker det store læs!