Der er grundstykker på Odsherreds Gymnasium som enten kommunen eller EUC kan købe og etablere bygninger til nye ungdomssuddannelser. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Elevtallet falder: Nu intensiveres Campus-planer med »kæreste-potentiale« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elevtallet falder: Nu intensiveres Campus-planer med »kæreste-potentiale«

Odsherred - 25. juni 2020 kl. 06:23 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Asnæs: I morgen dimitterer 87 stx-studenter og 32 hf'ere fra Odsherreds Gymnasium og HF. Fremover vil antallet af dimittender fra ungdomsuddannelsen på Åstoftevej blive færre og færre de næste ti år, hvis ikke der tages initiativ til at ændre på udviklingen.

Seneste fremskrivning fra Region Sjælland viser, at antallet af 16-årige siden 2016 allerede er faldet 16 procent og det bliver kun værre. Der vil være 73 16-årige i Odsherred i 2029, svarende til et fald på 27 procent, og allerede om få år forudser gymnasiet et elevtal på under 300 unge.

Holder prognosen stik, vil det blive svært for det 40 år gamle gymnasium at opretholde et fagligt bæredygtigt tilbud i Odsherred, som kan konkurrere med større og flere muligheder udenfor Odsherred.

Derfor intensiveres arbejdet med planerne om et Campus Asnæs med en bredere vifte af uddannelsestilbud, og hen over de seneste måneder har rådgivningsvirksomheden PwC foråret på at afsøge mulighederne for at realisere campus-tanken.

Notatet fra PwC blev drøftet på økonomiudvalgets møde tidligere på ugen.

- Nu har vi et fælles grundlag og nogle modeller for, hvordan vi skaber et stærkt uddannelsesmiljø i Asnæs, og nu kan vi gå videre med realitetsforhandlinger, siger udvalgets formand, borgmester Thomas Adelskov (S).

Samlet set er det PwCs vurdering, at »Campus Asnæs« kan realiseres og give en god synergi, faglighed og et attraktivt studiemiljø med »kæreste-potentiale« ved at samle Odsherreds Gymnasium og EUC i en form for fællesskab på Åstoftevej.

Enten som samlokalisering eller som en decideret fusion. Sidstnævnte løsning er Odsherreds Gymnasium ikke indstillet på, men begge uddannelsesinstitutioner er fokuserede på at skabe et attraktivt uddannelsestilbud i Odsherreds uddannelsesby.