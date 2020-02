Eleverne har vilde og grønne idéer i Højby

- Det er da også bedre end slet ikke at have nogen ideer.

Samtalen mellem to elever i 5. klasse på Højby Skole udspillede sig torsdag formiddag på vej ud til gruppearbejde om teknologier og idéer, der kan erstatte brugen af fossile brændsler. Forud for gruppearbejdet havde eleverne fået både historie-, fysik-, kemi og engelskundervisning med sig, leveret i et oplæg fra den 23-årige civilingeniørstuderende Simon Hedegaard Jensen, der på studiet på Syddansk Universitet i Odense har specialiseret sig i energiteknologi.