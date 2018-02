Kirsten Henriksen med 8. klasse-eleverne Sofie Petersen og Alexander Aspmann, som denne dag stod for dagens produktion i skoleboden »Madkassen« på Sydskolen Fårevejle.

Elever overtog madbod

Odsherred - 21. februar 2018 kl. 14:50 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra nytår var det slut med leverancer af sandwich og andet godt fra Odsherreds Madservices køkken i Højby til skoleboden »Madkassen« på Sydskolen Fårevejle.

I stedet har lærer Kirsten Henriksen brugt sin fritid på at udvide tilbuddet af mad i skoleboden med hjælp fra eleverne i 9. klasserne, som på skift hjælper til med at fremstille små, enkle retter, der sælges i to spise­fri­kvarterer om formiddagen fem dage om ugen.

- Jeg synes, det er vigtigt, at børnene får et tilbud om et enkelt måltid midt på dagen, for nogle når ikke at få morgenmad, andre har ikke altid madpakken med hjemmefra, og for andre er det en afveksling i forhold til den hjemlige madpakke, siger Kirsten Henriksen i en pressemeddelelse fra Odsherred Kommune.

Hun underviser i matematik, men har altid holdt af at lave mad og var som helt ung såmænd lige ved at blive kok frem for lærer efter et praktikophold på Kystens Perle i Espergærde.