Skoleleder for skolerne i Egebjerg, Nykøbing og på Odden, Sigurd Brønnum, fortæller, at to ud af tre klasser nåede brobygning inden aflysningen. Foto: Anna Egeris Karstofte

Elever nåede på brobygning inden aflysning

Odsherred - 28. oktober 2020 kl. 14:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Det har ikke givet de store bekymringer hos skolelederne eller afdelingslederne i Odsherred Kommune, at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil (S) mandag meldte ud, at de såkaldte brobygningsforløb i folkeskolerne skulle aflyses fra tirsdag på grund af stigningen i antallet af coronasmittede. Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb på institutioner med ungdomsuddannelser for elever i 9. i folkeskolen. Eleverne kommer ud og oplever forskellige uddannelsesinstitutioner med ungdomsuddannelser. I Odsherred ser det dog ikke ud til, at aflysningen af besøg på ungdomsuddannelserne får de store konsekvenser.

- De fleste af vores elever har allerede været af sted på brobyggeri. Jeg tror der måske er en enkelt eller i værste fald nogle gange få elever, som ikke har nået det. Vores UU-vejledere (Ungdommens Uddannelsesvejledning) sørger for at tage hånd om disse elever, siger skoleleder for skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve, Jørgen Schandorff.

Størsteparten af de ældste elever på Nykøbing skole, nåede også ud at besøge ungdomsuddannelserne, inden ministeren lukkede ned.

- To ud af tre af vores afgangsklaser har været ude og snuse til ungdomsuddannelser. 80 procent af eleverne ved allerede på nuværende tidspunkt, om de vil på efterskole i gymnasiet eller i gang med et teknisk uddannelse efter folkeskolen. De skal beslutte sig i januar. Det er tvivlerne, vi skal tage hånd om, siger Sigurd Brønnum, som er skoleleder for skolerne i Nykøbing, Egebjerg og på Odden.