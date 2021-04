Se billedserie Bjørn Monberg har fremstillet skilte, så man ikke kan være i tvivl om, hvilken indgang man skal vælge - her indgangen for musikskole-elever. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Elever må flytte: Kviktest-center i samspils-lokalet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever må flytte: Kviktest-center i samspils-lokalet

Odsherred - 21. april 2021 kl. 06:35 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Når Odsherred Musikskole fra i dag genåbner for fysisk undervisning og samspilsgrupper bliver det ikke i det vante samspilslokale i Mejeriet i Asnæs, som i nedlukningen er taget i brug som lyntest-center.

Det er rigtigt - når vi nu genåbner, flytter vi alle instrumenterne, blandt andet til slagtøjsundervisning, ind i koncertsalen, som vi i den kommende tid kan bruge til samspil, fordi vi stadig ikke må have sang-elever og kor og ikke kan afholde koncerter, fortæller muskskoleleder Bjørn Monberg.

- Vi må sno os lidt, og det skal nok gå. Vi er glade for, at man kan bruge huset til lyntest-center. Det ligger godt og centralt med gode parkeringsforhold, hvor man kan holde lige udenfor.

- Vi er løsnings-orienterede, så vi finder ud af det. Og går det helt galt, kan vi låne musiklokalet på Asnæs Skole, siger Bjørn Monberg.

Musikskole-eleverne og borgere, der kommer for at blive testet for corona i kviktest-centret i samspils-lokalet, kommer ikke i kontakt med hinanden.

De skal benytte hver deres indgang, og Bjørn Monberg har fremstillet skilte, så man ikke kan være i tvivl om, hvilken indgang man skal vælge.

- Skal du testes for corona, så gå ikke ind her, står der på det improviserede skilt på indgangsdøren for musikskole-elever.

- Lærere og elever er glade for, at vi igen kan åbne for fysisk undervisning og samspil.

- Selvfølgelig er det lidt ærgerligt, at sang og kor ikke er kommet med. Men vi er glade for det, vi må åbne. Det er vigtigt at få lov til at afslutte sæsonen fysisk sammen med eleverne, siger Bjørn Monberg.

Forårs-musikdagen, der plejer at blive holdt i Vig Bio, er aflyst i år på grund af forsamlingsloftet. Det samme gælder øvrige større koncerter inden sommerferien.

- Der kan sagtens blive nogle mindre koncerter, hvor lærere samler deres elever og inviterer forældre med og holder sig indenfor de 25 personer, siger musikskolelederen