Se billedserie Nicoline og Fillippa fra 4. klasse er som regel gode veninder og altid parate til at gribe ind, hvis andre bliver drillet. Foto: Peter Andersen

Elever løser selv konflikter

Odsherred - 16. november 2017 kl. 18:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er ret fedt, at blive ridder, fortæller Filippa på 10 år. Sammen med veninden Nicoline går hun i 4. klasse på Sydskolen i Vig, hvor pædagoger og lærere i halvandet år har haft ekstraordinært stort fokus på at få implementeret konceptet »fri os for mobning«. Pigerne fortæller, at deres klasse hver uge dyster om at blive den elev i klassen, som har været bedst til, at udvise omsorg overfor en kammerat.

- Vinderen bliver udråbt til ridder, fortæller Nicoline.

Pigerne synes selv de er gode til, at gribe ind, hvis de oplever, at andre bliver drillet.

- Men man kan godt være lidt bange for, at sige noget, for nogen gange vender mobberen det mod dig i stedet for, siger Nicoline.

Hun kalder det »dårlig stil«, hvis man råber efter en person, som siger, at man skal holde op med at drille en kammerat.

Pigerne oplever af og til skænderier med kammeraterne.

- Man behøver jo ikke bøje af altid. Man skal også have lov til, at have sin egen mening, siger Fillippa.

Nicoline har også et godt redskab, hvis hun er uvenner med kammeraterne.

- Man kan også skrive et lille brev til klassekammeraten, og sige undskyld, hvis man ikke tør sige det selv, foreslår hun.