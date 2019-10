Elever løb for børn med cancer

- Vi løber i dag for Foreningen for Cancerramte Børn, som er en humanitær forening for børn med kræft, deres forældre og pårørende, fortæller lærer Mathilde Rasmussen, som sammen med en anden lærer, Jeanette Thorsen, har stået bag dagens arrangement.

- Vi har en elev på skolen, som har haft kræft. Det var hans far, som foreslog, at vi løb for cancerramte børn i dag. Der er en god læring i at lære eleverne at have empati for andre mennesker med store udfordringer i hverdagen, og at man godt kan være syg, selv om man ser rask ud udenpå. Det er et fint budskab, som børnene nu løber ud og deler, siger Mathilde Rasmussen.