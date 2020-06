Se billedserie Der bliver også studenterkørsel fra Odsherreds Gymnasium i år, og det er en lettelse for årgangen, der har bidt negle og håbet under hele coronanedlukningen. Foto: Helene Nielsen

Elever jubler: Nu kan vi afslutte studentertiden ordentligt

Odsherred - 03. juni 2020 kl. 19:40 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjemme hos elevrådsformanden på Odsherreds Gymnasium Tobias Yohannes er de jubel og lettelse her til aften. Med børne- og undervisningsminsteriets længe ventede udmelding omkring studenterkørslen for årets studenter var positiv, så selvom det ikke bliver helt som andre år, så er glæden til at få øje på hos den kommende student.

- Vi har håbet lige til det sidste, og det er så forløsende at det nu kan lade sig gøre. Lige nu er alle jo ellevilde og mega glade. Det skal da fejres og i aften skal vi nyde, at der er sikkerhed for at vi ikke har slidt i de tre år for så ikke at kunne markere afslutningen ordentligt, lyder det lettet fra elevrådsformanden.

Han fortæller, at mange klasser har haft is i maven og holdt fast i deres planer med vognmændene og håbet til det sidste.

- Vognmændene har været informeret om at vi så tiden an og hvordan situationen udviklede sig. Vognmændene er heldigvis ligeså interesserede i at komme ud og køre og få afsluttet det her på en ordentlig måde, fortæller han.

For eleverne betyder selve studenterkørslen ikke kun et farvel til tre års skolegang på Odsherreds Gymnasium. Det betyder meget mere end det, fastslår Tobias Johannes.

- i mit perspektiv betyder det afslutningen på tre fantastiske år. En afslutning på et kapitel som skal lukkes, så vi kan rykke videre. Men set i forhold til det vi har været igennem de seneste måneder, så er det også en afslutning på den tid og nu kan vi begynde at agere igen. Vi skal ikke slække på de ting regeringen har udstedt, men nu kan vi ånde igen og mærke, at vi også er en del af debatten. Der er nogen, der har følt sig glemt i debatten i løbet af nedlukningsperioden.

På Odsherreds Gymnasium finder de sidste mundtlige eksamener sted i næste uge, men huen får de først i samlet flok den 22.juni, når de skriftlige prøveresultater offentliggøres.

- Alle havde jo nok ønsket, at få huen på efter den sidste mundtlige eksamen, som vi plejer, men der er da også noget fedt over at kunne få lov til at få huen på samtidig med alle sine venner. Nu håber vi så at familiemedlemmer også må komme den dag, siger han til Nordvestnyt.

Selve dimissionen kommer til at foregå klassevis fredag den 26. juni.

- Det plejer jo at være den flotteste dag på gymnasiet og man kan virkelig mærke frihedsfølelsen, når alle de nyklækkede studenter sidder der og venter på at komme op i vognen. Det bliver anderledes i år, fordi vi dimitterer klassevis og ikke hele årgangen samlet. Men det er jo klassen man har haft mange store begivenheder og minder sammen med, så der er da også noget fedt i, at kunne få lov til at markere det med sin klasse, siger elevrådsformanden.