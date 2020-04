Eleverne i 2. og 3. klasse markerer de to meters afstand, inden de går tur i området.

Artiklen: Elever holder to meters afstand

Der var fem elever, som blev hjemme, da de 30 elever i 0. til og med 5. klasse på Odden skole havde første skoledag i det genåbnede Danmark. Trods separate indgange, håndsprit og nyvaskede hænder hver anden time, så det umiddelbart ud til, at eleverne var glade for gensynet med kammeraterne og lærerne.

- Jeg tror alle her på skolen ved hvor meget to meter er. Vi gør meget ud af, at der skal holdes afstand, siger afdelingsleder Anne Hylstofte.