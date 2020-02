Se billedserie Søren With, Burgerhjørnet, fik gode råd om markedsføring fra Juliana, Anna og Mathilde fra Højby skole. Foto: Helene Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Elever fik smagsprøve på ny HHX-uddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever fik smagsprøve på ny HHX-uddannelse

Odsherred - 19. februar 2020 kl. 14:45 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var en hektisk summen af unge børnestemmer, da udskolings-elever fra Højby skole tirsdag var samlet til innovationscamp på Odsherreds Gymnasium. Det var Slotshaven Gymnasium i Holbæk, som var kommet besøg, for at give de ældste folkeskoleelever muligheden for at prøve kræfter med hvad en HHX-uddannelse kan bestå af. Efter sommerferien byder Odsherreds Gymnasium de første HHX-elever velkomne. Det var elever og lærere fra Holbæk-gymnasiets innovationslinje, som satte Højbyeleverne på en travl dag med fokus på markedsføring. dagens »case« var Burgerhjørnet på Hønsinge Lyng, og de unge elever havde mange gode ideer til ejer Søren With om, hvordan han burde øge forretningens omsætning.

- Vi synes I hvert fald han skal annoncere lidt mere på Snap Chat og Instagram. Facebook er altså ikke den største platform, hvis man vil tiltrække de unge, fortalte Juliana fra 8. a på Højby skole.

Prøv med en skattejagt Sammen med sine to klasse kammerater Anna og Mathilde, havde de lagt planer for, hvad de ville råde Søren With til.

- Han kunne også prøve at arrangere en skattejagt, så børnefamilierne blev trukket til, foreslog Anna.

Pigerne forslog også flere skilte på vejene og måske reklamer i Vig bio.

- Det er jo ikke nok, bare at sige kom og spis en is, sagde Mathilde.

Er nok lidt gammeldags Søren With var også meget begejstret for de unges forslag, selv om det ikke var dem alle han kunne føre ud i livet.

- Der er jo ting, som er reguleret af love af bestemmelser. Jeg må for eksempel ikke plastre vejene til med reklameskilte for Burgerhjørnet. Men det har været interessant, at høre de unges forslag, og jeg har da i hvert fald lært, at jeg er lidt gammeldags, hvis jeg kun er på Facebook, siger han.

relaterede links