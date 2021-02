Ekstraordnært udvalgsmøde om tilbagebetaling

- Det har nok især været et problem at sende børn i daginstitutioner i Københavnsområdet, hvor der er mange børn og ikke så store udearealer ved institutionerne. Vi har ikke helt de samme udfordringer heroppe i Odsherred, hvor der er få børn og meget plads i institutionerne, siger Søren With (S).

Odsherred Kommune havde regnet med, at pengene kunne betales tilbage som coronaudgifter. Men da det endnu ikke er afklaret, skal børne- og uddannelsesudvalget nu se nærmere på mulighederne for at refunderer betalingen til forældrene. Blandt andet for at undgå, at forældre vælger at melde deres børn ud af daginstitutionerne eller SFO-ordningerne i de perioder, hvor de ikke gør brug af pasningsordningerne.