Ekstraordinært møde om skolestruktur

- Vi har valgt at indkalde til et ekstraordinært udvalgsmøde den 13. december. De mange evalueringssvar der er indkommet fra skolebestyrelser, lærere, pædagoger og andre ansatte på skolerne, har ikke umiddelbart gjort det lettere, at pege på en ideel ny skolestruktur, siger næstformand i udvalget, Vagn Ytte Larsen (S).

Der er blev på tirsdagens møde fremlagt fire mulige nye skolestrukturer, som fagcentret gennemgår inden mødet i næste uge. Et forslag lyder på, at alle de eksisterende afdelinger bliver gjort til selvstændige skoler med selvstændig ledelse, sådan som man havde det inden den nye skolestruktur blev indført i 2013. Et andet forslag er, at man lader de fire overbygningsskoler i Nykøbing, Højby, Asnæs og Fårevejle blive hovedskoler i fire skoledistrikter, som de mindre skoler så skal tilknyttes. Det fjerde forslag har seks skoledistrikter. Udover overbygningsskolerne, skal skolerne i Vig og i Hørve, på grund af det høje elevtal, også have selvstændig ledelse. Endelig er der også et forslag som lyder på, at man bibeholder den nuværende struktur med en Nord- og en Sydskole.