Ekstraordinært møde i økonomiudvalg om renovering af svømmehal

Licitations-runden, hvor seks indbudte byggefirmaer kunne komme med bud på at renovere tagene på Asnæs Svømmehal og Asnæs-Grevinge Hallen, er slut, og det er nu op til økonomiudvalget i Odsherred Byråd at tage stilling.

Sagen er på som eneste punkt på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 8. april. Punktet er lukket.

Niels Minor Borre, afdelingsleder i Ejendomme i Odsherred Kommune, ønsker ikke at oplyse om byggesagen, der har stor offentlig bevågenhed, fordi Asnæs Svømmehal har været taget ud af drift siden oktober.

I begyndelsen af marts oplyste han, at det kommer til at tage længere tid end først forventet at renovere den råd-skadede tagkonstruktione.