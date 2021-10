Se billedserie Konsekvenserne af branden i Egebjerg er langt fra afklaret. Foto: Mie Neel

Eksplosion knuste både vægge og tag

Odsherred - 10. oktober 2021 kl. 08:03 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Forvredent metal stikker i aparte formationer mod himlen, en hvidpudset betonvæg er lagt ned som små legoklodser ingen gider lege med, en større rustbrun beholder ligger rygende på gulvet, mens brandvæsenets folk pøser vand på. Klokken er fire timer efter 112 alarmen fredag morgen lød på brand på Waste Plastic Upcylings, WPU, fabrik på Egebjerg Hovedgade.

På vejen foran fabriksanlægget på Egebjerg Hovedgade står Henrik Larsen.

Han bor et stykke fra fabrikken, og er ikke til daglig plaget af hverken støj ellér lugt derfra, men er noget chokeret over dagens brand. Han er ikke meget for at udtale sig om den megen virak der har været omkring fabrikken, selvom han erkender, at mange er utilfredse, og at der mangler information om fabrikkens aktiviteter.

- Der er blevet kæmpet meget i lokalområdet med at få information om, hvad der sker, siger han.

Jesper Adler, der er landmand i nærheden af fabrikken, fortæller, at han sad på en halmballe, da eksplosionen lød, og hans første tanke var, at "nu ryger hele byen."

Henrik Rasmussen, der oprindeligt startede fabrikken, som senere er blevet overtaget af T20 Egebjerg og i dag huser WPU, er chokeret over dagens brand.

- Det vigtigste nu er at få fjernet de dæk foran fabrikken. Det er alt for farligt at have dem liggende. Når de siger, at der er tilladelse på fabrikken, så er det jo gamle tilladelser. Hvis en landmand i området kører ud med gylle, så lægger han lige en besked på Facebook om, at det er nu, han gør det. Men på fabrikken er de så lukkede, og vi får ikke besked om noget. Hvis jeg sagde, at jeg gerne ville have grise ind på fabrikken igen. Tror du så jeg fik lov? Næppe, men fabrikken her får lov til alt, siger han.

Det lokalt bosiddende byrådsmedlem Per Kragh (S), har tidligere været meget aktiv med at forsvare WPU, men efter branden skriver han blandt andet på Facebook, at der nu skal være en undersøgelse af brandens årsager, og han skriver, at:

"Vi må kræve, at brandmyndighedernes tilladelse tages op igen, at man genvurderer, da lokalsamfundet selvfølgelig ikke kan leve med den utryghed, der ligger i fabrikkens virksomhed."

Borgmester ind i sagen

Også borgmester Thomas Adelskov (S) har været ude og kræve, at brandmyndighedernes tilladelse tages op, for som han skriver på FB:

"Det ser ud som om den fejl, der ikke kan og må ske, nu er sket to gange."

Officielt har Odsherred Kommune meldt ud, at de har den samlede miljøgodkendelse til anlægget i Egebjerg, ligesom kommunen er tilsynsmyndighed, og har udsendt en pressemeddelelse, hvor de blandt andet skriver, at:

"Godkendelsen af og tilsynet med de brandtekniske og sikkerhedsmæssige forhold på fabrikken er foretaget af Sikkerhedsstyrelsen. Der har ikke været problemer af sikkerhedsmæssig art under tilsynene...WPU planlægger at at opføre et nyt anlæg i et industriområde i Fårevejle. Odsherred Kommune har endnu ikke modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af det planlagte nye anlæg i Fårevejle, men vil inddrage de samlede erfaringer fra Egebjerg anlægget i vurderingen af en kommende ansøgning om miljøgodkendelse.

