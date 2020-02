Ekspert kritiserer messenger-knap

- Det er utroligt, at de ikke lytter til KL i forhold til at lukke for indbakke- og beskedfunktionen, så borgerne ikke kan skrive til kommunen via Facebook. Det er jo helt indlysende, at det skal man ikke kunne, og det må man heller ikke. Det skal de selvfølgelig få orden på med det samme, siger hun til hjemmesiden.

- Vi har fulgt udviklingen et stykke tid, og vi har indtil videre valgt at beholde Besked-funktionen. Det skyldes, at funktionen bliver forholdsvis flittigt brugt, og at den er nyttig for både borgere og kommune, for borgerne fordi den er lige dér, hvor de online befinder sig, for kommunen fordi det er vigtigt, at vi så vidt muligt er til stede der, hvor borgerne kommunikerer. Det skyldes også, at der ikke er noget problem med, at borgere bruger den til henvendelser med personfølsomt indhold, og at vi i øvrigt fortæller, at vi ikke sagsbehandler på Facebook, skriver han i en mail til redaktionen fra sin vinterferie.