Ekspert: Pas nu på bymidten

Odsherred - 13. oktober 2020 kl. 17:50 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Bruno Christensen, som i over 50 år har studeret udviklingen inden for detailhandlen i Danmark, er ikke begejstret for aflastningsområder uden for bykernen.

Spørgsmålet om et aflastningsområde ved Nykøbing, ved Odsherredvej deler Odsherred Byråd.

- Fordelen ved et aflastningsområde er, at man får koncentreret en række udvalgsvarebutikker, men udvalgsvarebutikker i en større udgave end dem, man traditionelt kender fra bymidterne. De ligger sammen, og de har et større totalt udbud. Og de har lette tilkørselsforhold og gode parkeringsmuligheder, siger Bruno Christensen.

Men fordelene opvejer ifølge ham ikke de negative konsekvenser.

- Et aflastningsområde har den store ulempe, at det dræner bymidten. Erfaringerne viser, at man trækker kunderne væk fra bymidten, og det kan vi blandt andet se i Holbæk. Detailhandlen i bymidten får problemer, og så lukker flere butikker, og vi ender med at få en helt anden sammensætning af butikker inde i midtbyen, siger Bruno Christensen, som derfor ikke er i tvivl om, hvad der er den største udfordring for politikerne.

- Det er at styrke midtbyen. Her kan man så have vanskeligheder med at finde arealer og plads til nye, store specialbutikker. Derfor er det ofte en nemmere løsning at finde et areal uden for bymidten. Ordet aflastningsområde lægger op til, at der er behov for at fjerne nogle mennesker og noget trafik fra midtbyen. Men det, synes jeg, ikke virker til at være tilfældigt i Nykøbing Sjælland, siger Bruno Christensen og peger på Kolding som et eksempel, der skal undgås.

- Her er midtbyen totalt smadret, siger han.

Tidligere har Stig Wadmann, direktør i Pro Developments, udtalt til Nordvestnyt, at det ikke mindst er kædebutikker, som foretrækker at ligge i et aflastningsområde ved Odsherredvej.

- Det er rigtigt, at hvis kædebutikker får muligheden for at ligge i et aflastningsområde, så vil de gøre det. Men muligheden kunne lige så godt være inde i bymidten, hvis man kunne hjælpe dem med tilkørselsforhold og parkeringspladser, siger Bruno Christensen og fortsætter:

- Men den bedste bymidte består af selvstændige erhvervsdrivende og ikke af kædebutikker. De fleste byer forsøger imidlertid at få kædebutikker til at slå sig ned. Der er prestige i at have nationale kæder præsenteret i byen. Men disse kæders engagement i byen kan ligge på et meget lille sted. Jo flere kædebutikker der flytter ind, jo mindre engagement får du omkring bymidtens udvikling. Kæderne er ikke så interesseret i at bruge kræfter på at udvikle bymidten.

Bruno Christensens konklusion er klar:

- Hvis man kan, så skal man i stedet tilstræbe at skabe udvikling i bymidten og ikke udenfor.

Borgmester Thomas Adel­skov (S) vil indkalde partiernes gruppeformænd til et møde om, hvordan byrådet skal forholde sig til et aflastningsområde ved Nykøbing. Et møde, der gerne skal munde ud i en klar politisk retning, som kommende investorer kan forholde sig til.