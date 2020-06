Eksklusivt: 16-årig piano-stjerne skal optræde for kun 35 publikummer

Lempelsen i forsamlingsforbuddet får Odsherreds Kammermusikfestival til at gennemføre to koncerter på den ellers aflyste festival i et eksklusivt format med kun 35 publikummer, nærmere bestemt koncerterne med den kun 16-årige, kinesiske piano-komet Hao Rao 24. juli og danske Trio Litrovia 28. juli.

De to koncerter finder sted i Hempel Glasmuseums sal i et samarbejde mellem kammermusikfestivalen og Danmarks Radios P1, som sender koncerterne.

- Vi håber, at det lykkes for Hao Rao at rejse hertil fra USA, hvor han bor. Han er en fantastisk pianist med et nyt og anderledes bud på de klassiske klaverværker, siger Bjørn Monberg fra kammermusikfestivalen.