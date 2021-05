Se billedserie Det er slut med træer langs Tuborgvej. De er fældet for at give plads til ny cykelsti. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Ej blot til krukker: Cykelsti bliver fyldt med legasten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ej blot til krukker: Cykelsti bliver fyldt med legasten

Odsherred - 28. maj 2021 kl. 08:04 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Det lyder måske en anelse »kugleskørt«, men den er god nok. Det bliver de runde og lette legasten, der sammen med permaweb og et filtunderlag kommer til at danne grundlaget for den cykelsti langs Turborgvej, der 15. august gerne skulle være klar til indvielse.

Bønderne på Lammefjorden kender alt til den særprægede dyndjord, og de huller som jævnligt dukker op på den gyngende landbrugsjord. Huller som nærmest sluger jord, der lægges ovenpå i løbet af et par dage.

På kommunen kender center for miljø og trafik alt til, hvad vejene på dyndjorden kan holde til, men også hvad den dagligt bliver udsat for at tunge landbrugsredskaber, som i stor stil benytter veje som Skovlyvej og Tuborgvej, for at kunne dyrke de berømmede Lammefjordsgulerødder -og kartofler.

- Problemet er, at her er så blød bund og dyndhuller. Så det er noget af en udfordring, når man skal lave en cykelsti. Grus og asfalt vejer jo meget, så vi skulle finde en løsning med så lette materialer som muligt, forklarer driftsbestiller i trafikteamet, Bent von Müllen fra center for miljø og teknik, der torsdag eftermiddag var mødt frem på Tuborgvej for at vise den løsning frem, som man har vurderet værende den eneste mulighed for en blivende og synkefri cykelsti.

- Vi kunne heller ikke fjerne pløjelaget, for der er nærmest bundløst nedenunder, så det var vigtigt at vi ikke skulle grave for meget. Så vi tænkte alternativt og lægger derfor først en fiberdug i bunden, så ruller vi permaweb ud og putter legasten ned i, forklarer Bent von Müllen videre.

Sammen med rådgiver fra Luccon Professionel Rådgivning, Louise via Brochensen og entreprenør Thomas Olsen ApS, Tuse Næs, skal Bent von Müller sørge for at legasten, asfalt og den vuggende dyndjord resulterer i bedre trafikale forhold for cyklisterne.

Endnu har entreprenøren kun været i gang i få dage, men trafikanter på strækningen vil vide, at de karakteristiske træer langs vejen nu er fældet. Især landmændene er glade for at træerne er væk, fortæller Louise Via Brochersen.

- De har ofte måttet trække over i modsatte vejbane for at komme udenom træerne, og det har skabt farlige situationer, uddyber hun.

Cykelstien bliver anlagt som dobbeltrettet cykelsti i mellem Tuborgvej 62 og Hørve Kanalvej 3 på nordvest siden af Tuborgvej næste side.

Herudover bliver der fra Adelers Alle til Tuborgvej 62 trafiksaneret med 2 minus 1 vej. På en 2 minus 1 vej er der lavet ekstra plads til fodgængere og cyklister, så det er mere trygt for de bløde trafikanter at færdes på vejen.

De nuværende bump og helle anlægget efter Irisvej bliver erstattet med pude-bump, som er bump der kun er på midt på vejen, at lastbiler og landbrugsredskaber kan passere med et hjul på hver side.

På strækningen fra Hørve Kanalvej 3 til Dragsmøllevej bliver der også etableret 2 minus 1 vej.

Under anlægsarbejdet af den mere end seks millioner kroner dyre cykelsti vil der forekomme tidspunkter hvor trafikken omdirigeres via Skovlyvej.