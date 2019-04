Se billedserie Nu forsøger kommunen at få bugt med rågerne i Asnæs ved hjælp af kasser, der skal lokke egern til området. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Egern skal bekæmpe rågeplage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egern skal bekæmpe rågeplage

Odsherred - 06. april 2019 kl. 08:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et års tid siden fortalte Lis Strandholt til Nordvestnyt, hvordan hendes tilværelse blev plaget af rågeskrig fra de tidligste morgentimer. Hun bor ved Byparken i Asnæs. Og her havde en rågekoloni slået sig ned i træerne. Lis Strandholt organiserede en underskriftsindsamling sidste år for at få kommunen til at gøre noget ved problemet, som også går hårdt ud over børneinstitution SpilOp'en.

Center for Miljø og Teknik undersøgete problemet, men havde ifølge en kommunal pressemeddelelse ikke råd til at fælde træerne, og det lykkedes ikke at skyde rågerne. Center for Miljø og Teknik har nu sat et forsøg i gang med egernkasser ved børneinstitutionen. Egern holder nemlig af at spise rågeæg, og ved at forsøge at tiltrække flere egern til Asnæs, er det måske muligt opnå samme gode resultater, som i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor man har opsat egernkasser i en bypark. Man gik her fra at skyde knap 400 rågeunger hvert år til slet ikke at have nogen rågeunger at skyde.

Team Nyttejob i Center hjalp med opsætning af egernkasserne og kontaktede efterfølgende SpilOp'en for at høre, om børn og voksne herfra ville være med til at hjælpe med at holde øje med egernkasserne og fylde egernfoder op løbende. Det ville SpilOp'en gerne.

- Vi synes, det er en ganske fin ordning, og børnene følger interesseret med og er med til at efterse og eventuelt fylde nyt foder i foderkasserne cirka en gang om ugen. Vi har set egern i området, og vi kan også se, at foderet bliver spist og forsvinder, så vi går ud fra, at der er egern, men om det virker på bestanden af råger er endnu for tidligt at sige, men vi håber på det, siger Charlotte Hultquist Larsen, dagtilbudsleder i SpilOp'en, i en pressemeddelelse. Egernkasserne anbefales også af kommunens grønne råd. Tiden vil vise, om naboerne får fred for rågerne.

Miljø- og klimaudvalget ser nærmere på sagen i næste uge.