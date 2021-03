Egern projekt mislykkedes, så nu har rågerne frit spil

Ifølge borgmester Thomas Adelskov (S) har der været igangsat opsætning af egernkasser, for at få bugt med problemet.

Til gengæld har den lokale vildtkonsulent anbefalet, at der igangsættes en stresstrategi, hvor man forsøger at skræmme rågerne væk ved at nedtage deres reder og i det hele taget skræmmer dem væk, inden de bygger rede i februar og marts.

Man kan også få tilladelse til at skyde dem, men det kræver Naturstyrelsens ja, og problemet er blot, at råger hurtigt finder ud af, hvem der er jæger, og når de kommer med deres geværer, så skrider fuglene midlertidigt for blot at komme tilbage når jægeren er taget hjem.