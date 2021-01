Se billedserie Ifølge bestyrelsesformanden hos Waste PLastic Upcyling er det nu lykkedes at få massevis af olie ud af gammelt plastik. Foto: Niels Stielund

Egebjerg virksomhed melder sig klar til snart at blive børsnoteret

Odsherred - 23. januar 2021 kl. 12:25 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Torsdag eftermiddag blev brandvæsenet kaldt til en formodet brand på virksomheden Waste Plastic Upcyling, WPU, på Egebjerg Hovedgade 27.

Det var en falsk alarm, hvilket gav irritation hos brandfolkene, for det eneste der var på færde var en test af WPUs anlæg, og ifølge selskabets bestyrelsesformand, Niels Stielund, en succesrig en af slagsen.

»Vi kan igen konstatere, at WPUs produktion overholder alle regler, og at blandt andet CO2 udledningen i brænderne ved processen kun er cirka 1/100 del af det tilladte. I løbet af produktionen torsdag forarbejdede vi seks tons gammelt affaldsplastik, og fik i alt 5.700 liter fin »grøn« olie ud af det. Vel at mærke en olie, som kan anvendes til produktion af ny plastik eller som tilsætningsstof til drivmidler som for eksempel diesel i stedet for de madolier, man i dag anvender, og vi mener det giver mere mening at køre, flyve eller sejle på gammel affaldsplastik i stedet for på madprodukter,« siger han.

Ifølge Niels Stielund går det så godt for WPU, at virksomheden er klar til at blive børsnoteret i fjerde kvartal, og så er de i gang med at ansætte personale.

»Virksomheden ønsker så vidt muligt at anvende lokal arbejdskraft, på samme måde som vi allerede har anvendt lokale industri- og håndværksvirksomheder til opbygningen af produktionsanlægget, og det er planen at opføre flere fabrikker i Danmark samt at børsnotere selskabet senere på året, for der er en kæmpe interesse for teknologien til omdannelse af affaldsplastik, og WPU har nu bevist funktionaliteten i teknologien,« siger han.