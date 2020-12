Virksomheden Waste PLastic Upcykling er, efter bestyrelsesformandens udsagn på udkig efter et mere egnet sted at lægge en fabrik, end i Egebjerg. Stedet kunne være i Fårevejle. Foto: Marianne Nielsen

Egebjerg-firma vil udvide med en fabrik: Se, hvor fabrikken kan ligge

Pyrolysefabrikken Waste Plastic Upcycling, der holder til i lejede fabriksbygninger på Egebjerg Hovedgade, har længe givet lokale bekymringer, og nu melder virksomhedens bestyrelsesformand, at de har planer om at blive i Odsherred, men helst et sted, der er udlagt til industriområde, og her har de kastet deres interesse på et kommunalt areal på Højgårdsveje, i Fårevejle, på over 260.000 m2 beliggende ud mod Adelers Alle, som idag er bortforpagtet som landbrugsjord.