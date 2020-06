Egebjerg firma skifter navn - og lover, at der nu kommer produktion

»Selskabet startede i 2018 som et teknologiprojekt med det formål, at være i stand til at omdanne affaldsplastik til olie via en pyrolyseteknologi. Projektet har gennem det sidste år været støttet af både DTU og Innovationsfonden, og siden årsskiftet har en investorgruppe tilsluttet sig projektet med den nødvendige kapital til færdiggørelse og opstart af anlægget. Idet anlægget nu vil være klar til at gå i drift efter sommerferien, har ejerkredsen fundet det hensigtsmæssigt at signalere, at man nu overgår fra et være et projekt til at blive en virksomhed med daglig drift.«