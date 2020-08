Scenekunstskolen i Annebergparken kommer ikke tilbage. Det slår kulturministeren fast i et brev til Odsherreds borgmester. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Eftertragtet skole er endeligt tabt for Odsherred

Odsherred - 21. august 2020 kl. 13:37 Af Martin Hoffmann Kønig

Det kan nok være, at de Christiansborg politiske hensigter i 2014 var, at udflytte statslige arbejdspladser til provinsen, og at Scenekunstskolens placering i Annebergparken, i Nykøbing, dermed levede op til de landspolitiske ønsker.

Men de politiske ønsker må vige af hensyn til Scenekunstskolens mulighed for at udbyde uddannelser på højeste niveau, hvilket kun kan ske i Fredericia, Odense, Aarhus og København.

Det er i hvert fald essensen af det brev, som kulturminister Joy Mogensen (S) har sendt til Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S), der på vegne af byrådet havde opfordret ministeren til at omgøre beslutningen om at lukke skolens afdeling i Nykøbing.

Samtidig gentager ministeren i brevet, at Odsherred Kommune er medansvarlig for lukningen, fordi de i 2016 besluttede at flytte Odsherred Teater til Algade i Nykøbing. En påstand som teatrets leder tidligere har afvist som uden hold i virkeligheden.

Ministeren er godt klar over, at det risikerer at koste Scenekunstskolen flere millioner kroner, at flytte skolen, men hun regner med, at skolen kan lande en aftale med Lærkehus` ejer, Bygningsstyrelsen, så de kan slippe ud af lejemålet.

Og skulle de lokale politikere tro, at det nytter noget, at finde alliancepartnere blandt de øvrige partiers kulturordførere, så kan de godt tro om igen.

I hvert fald skriver ministeren, at:

»Jeg skal for en god ordens skyld bemærke, at sagen er blevet drøftet med de politiske partier, herunder de partier, som stod bag lovændringen i 2014, og de havde ikke bemærkninger til ændringen.«