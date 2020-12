Eftertragtet byskilt med trykfejl sat til salg

Lidt som det kan øge værdien for et frimærke, hvis det er blevet trykt med en fejl, så har et kasseret byskilt vist sig at være så eftertragtet, så Odsherred Kommune har valgt at sætte det på offentlig auktion på Facebook, hvor alle borgere har mulighed for at byde med.

Der er tale om det ellers meget klassiske byskilt, som i en kort tid på en kold novemberdag fik lov at stå på Lillevangen ved Hørve, og hårdnakket påstå, at der var tale om en indfaldsvej til »Høvre«. Skiltet har skabt mange grin, også på rådhuset i Højby.

Da borgmester Thomas Adelskov (S) fik en henvendelse fra en Hørveborger, som ønskede at købe skiltet, besluttede man i kommunens trafikteam, at alle borgere burde have mulighed for at købe skiltet.