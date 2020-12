Bakkegården i Annebergparken har sikrede pladser til unge, der er på kant med loven, og pladserne er fuldt optaget. Foto: Per Jensen

Efterspørgslen er stor på sikrede pladser til unge på kant med loven

Odsherred - 13. december 2020 kl. 07:33 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

På den sikrede ungdomsinstitution Bakkegården, i Annebergparken ved Nykøbing, er der stor efterspørgsel efter deres sikrede pladser for unge i problemer, og institutionens leder, Bente Kermenoglou, kan melde om stort set fuldbooket.

»Vi har rigtig meget efterspørgsel på pladserne på Birkehuset, der er en særforanstaltning til de unge, der har mest brug for hjælp til livet. Nogle af pladserne på Birkehuset er det, der kaldes delvist lukkede pladser, hvilket betyder at der er muligheder for at begrænse den unges færden i helt særlige situationer, og

den slags findes der meget få af på landsplan. Der er blevet oprettet et ungdomskriminalitetsnævn, der laver afgørelser omkring forbedringsforløb for unge, der er på kant med loven, og de beslutter blandt andet at unge skal anbringes på delvist sikrede pladser. Der er også godt brug for de 10 sikrede pladser på Elmehuset(sikrede pladser for unge i varetægtssurrogat, red.). Lige nu er der helt fyldt op og det er der på alle sikrede pladser på landsplan. Der er en tendens til at socialanbringe på de sikrede pladser, blandt andet på grund af den faglighed der er her,« siger hun.

I forhold til corona situationen er Bakkegården sluppet nådigt.

»I forhold til corona tiltag, så er der ingen færden mellem afdelingerne og i administrationen er næsten alle hjemsendt, og så er der et pædagogisk arbejde med at lære de unge at holde afstand, hygiejne og afspritning, hvilket for det meste går over al forventning. Vi har lige nu et par smittede medarbejdere på en af afdelingerne, men det ser ikke ud til at have spredt sig, hvilket jeg håber også at kunne sige om en uge,« siger hun