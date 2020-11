Efterskolen lovede, at der var penge nok: Syv måneder senere lukker den

Sådan er den aktuelle status,og ser man på skolens seneste årsregnskab, som blev præsenteret den 21.april i år, så kan man blandt andet læse, at skolen i 2019 havde et underskud på 497.553 kr., og forventningen til 2020 var et underskud på 972.000 kr., og derudover planlagte investeringer på 300.000 kr.

Ved skoleårets start i 2020 var der indskrevet 45 elever, men bestyrelsen slog i regnskabet fast, at de har haft svært ved at fastholde elevtallet, og at elevtallet per 31.12. 2019 ved nede på 26, særligt fordi det ikke har været muligt at genbesætte pladserne ved frafald.