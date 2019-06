Se billedserie Anneberg Efterskole skulle efter planen begynde undervisningen til august. Foto: Torben Andersen

Efterskole er ikke godkendt

Odsherred - 07. juni 2019

Ukrudtet omkring vandrerhjemsbygningen, der skal være hovedsæde for Anneberg Efterskole, og som tidligere fungerede som NV-Pros naturskole, trives godt i sommervarmen. Anneberg Efterskole skulle efter planen begynde til august. Men efterskolen oplyser intet på sin hjemmeside om skolestarten, og efterskolens Facebook-side har ikke været opdateret siden april i år.

Undervisningsministeriet oplyser til Nordvestnyt, at Anneberg Efterskole endnu ikke er godkendt som tilskudsberettiget efterskole. Og hvis man vil have tilskud til skoleåret 2019/2020, så skal godkendelsen foreligge inden den 1. august. Ministeriet oplyser desuden, at en efterskole skal råde over egnede og tilstrækkelige elevværelser, forstander- og lærerbolig, kostforplejnings- og opholdsarealer, undervisningslokaler og udstyr. En efterskole skal ifølge reglerne eje sine bygninger eller hovedparten heraf. En nyoprettet skole kan, som hovedregel, dog leje bygninger og arealer op til 10 år. Men spørgsmålet er, om Anneberg Efterskole kan nå at få disse lokaler.

NV-Pro blev den 6. maj erklæret konkurs. Og det har fået Odsherred Kommune til at trække i håndbremsen i forhold til at udleje hovedbygningen og sælge Vibehus i Annebergparken til Anneberg Efterskole. Borgmester Thomas Adelskov (S) ønsker at få en kurator-afklaring af, om der har været en sammenblanding af økonomien i NV-Pro og Anneberg Efterskole. Anklagen om økonomisk sammenblanding kom allerede frem for et år siden - fremført i byrådssalen af Julie Jacobsens (DF) og Thomas Nicolaisens (R).

- Hvis der har været en sammenblanding, så vil jeg indstille til økonomiudvalget, at så skal vi ikke sælge og leje ud til efterskolen. Vi ønsker, at dem, vi samarbejder med, skal opføre sig ordentligt. Så her er vi forpligtede til at være særligt skærpede, siger Thomas Adelskov.

Hvis der ikke har været nogen sammenblanding, så er Thomas Adelskov klar til at fortsætte samarbejde med Anneberg Efterskole.

- Så skal det jo ikke ligge efterskolen til last, at der har været en mistanke, siger borgmesteren.

Avisen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra bestyrelsesformand Kenn Thomsen om den manglende godkendelse og om udsigten til at begynde undervisningen til august. Han har tidligere afvist, at efterskolen og NV-Pros økonomi var sammenblandet og har pointeret, at efterskolen er en selvstændig juridisk enhed.