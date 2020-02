Efterlyst mand anholdt

Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol blev den 44-årige bragt til et arresthus til afsoning af en tidligere idømt frihedsstraf på 60 dages fængsel. Han var nemlig efterlyst i forvejen af politiet til afsoning af denne frihedsstraf. Den 45-årige passager var ejer af varebilen og blev sigtet for at have overladt føringen af bilen til den 44-årige, selv om han ikke lovligt kunne føre den. Begge kan således forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod dem skal afgøres.