Efterlyser cyklist efter blufærdighedskrænkelse

Politiet efter en mand, efter at moderen til en 14-årig pige fra Grevinge torsdag kl. 16.03 anmeldte, at datteren kort forinden havde været udsat for blufærdighedskrænkelse af en mandlig cyklist, som havde taget jakken af pigen og rørt ved hende.