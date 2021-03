Efterlyser afklaring om flere teststeder i Odsherred

- Vi fik besked på at lave et fintmasket net at teststeder, og har arbejdet på det i to uger. I starten af ugen meldte en plan tilbage til Falck med teststeder på to dage om ugen på Odden, tre halve dage i Nykøbing, i to dage Vig og to dage Hørve, og det forventede vi egentlig, at vi kunne få en afklaring på, så vi kunne komme ud og kigge på faciliteterne. Men vi har i går fået svar retur fra Falck, at de ikke kunne overskue så mange teststeder, og at de kun ville køre til Vig og Nykøbing, fortæller borgmester Thomas Adelskov (S).