Efterlod huller i halgulvet: Frygter at gymnaster falder

I mere end ti år har man i foreningen forsøgt at få Odsherred Kommune til at gøre noget ved det meget slidte og med formandens egne ord »spejlglatte gulv« i Willemoeshallen, hvor foreningen har de fleste aktiviteter. Tilbage i april i år skrev Nordvestnyt om, at man i foreningen var bange for, at medlemmerne skulle komme alvorligt til skade, hvis de faldt på det slidte og visse steder revnede halvgulv. Børne- og uddannelsesudvalget satte sagen på dagsordenen, og i juni måned kunne formand for børne og uddannelsesudvalget, Søren With (S) meddele gymnastikforningen og Odden Skole, som hallen officielt hører ind under, at udvalget havde indsendt et budgetønske om at gulvet i hallen skulle repareres for op mod 1,8 milioner kroner. I første omgang blev et hold teknikere sendt til hallen for at tage prøver af betonen under halgulvet. Det er de boreprøver, som nu frustrerer formand for gymnastikforeningen, Peter Nielsen.