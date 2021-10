Se billedserie Det er svært at få slået den første glød, men når først den får fat, så går det stærkt. Foto: Helene Nielsen.

Efterårsferie: Ild er et spørgsmål om liv og død

Odsherred - 22. oktober 2021 kl. 17:35 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Asnæs: - Hvad hedder ildstål på tysk, siger manden med det store fuldskæg, det lange hår, som er iført uldklæder fra top til tå og et par slidstærke lædertøfler. Han er hyrden Nor fra Ulvsborg. Andet vil han ikke kaldes.

Omkring ham sidder forventningsfulde børn og voksne bænket. De er alle på besøg i det historiske middelalderværksted Ulvsborg lidt udenfor Asnæs, hvor der hele efterårsferien har været aktiviteter. Tilhørerne har også hver deres flintesten og et lille stykke smedet stål i hænderne. Der står ild på skemaet.

De tyske gloser skal bruges til at gøre læren om hvordan man slår ild mere forståeligt for familien Stute fra Hannover. De er på ferie i sommerhus ved Nykøbing, og er meget ihærdige med at slå stålet mod stenen.

- Det er dejligt at være i Odsherred. I Tyskland har vi stadig strenge restriktioner mod corona med mundbind mange steder, og vores børn skal testes hver dag, når vi kommer hjem igen. Også selv om de er vaccinerede. Så det har været dejlig frit, at være i Danmark, siger Yvonne Stute.

Thomas Stute er den første af turisterne til at få en glød i et stykke fyrsvamp. Gløden anbringes i lidt tørt mos og en tot halm, og snart efter blusser flammerne lystigt.

- Hvis jeg var ryger, og skulle tænde sådan her, ville jeg nok holde op, siger han med et grin.

Hyrden Nor fortsætter med at hjælpe de resterende, og med lidt tålmodighed og ekstra hjælp, lykkedes det for alle - voksne som børn - at få slået den gnist, som til sidst skaber flammer og antænder halmen. Alle er glade. Enkelte bryder ud i jubelråb.

- At kreere ild er noget meget basalt for menneskeheden. Det rammer noget i os allesammen. Vi har været afhængige af ild fra tidernes morgen. At kreere ild har været et spørgsmål om liv og død, siger hyrden Nor.